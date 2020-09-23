انخفاض أسعار الذهب السعودي اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بـ 227.25 ريال سعودى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 23-9-2020، حيث انخفض سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 227.25 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 229.64 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 227.25 ريال بما يعادل 60.59$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 208.31 ريال بما يعادل 55.54$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 198.85 ريال بما يعادل 53.02$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 170.44 ريال بما يعادل 45.44$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.56 ريال بما يعادل 35.35$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.62 ريال بما يعادل 30.30$ سعر أوقية الذهببنحو 7,067 ريال بما يعادل 1,884$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,591 ريال بما يعادل 424.15$ سعر كيلو الذهببنحو 227,247 ريال بما يعادل 60,592$

ولامست أسعار الذهب العالمى اليوم الأربعاء أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامي قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأوقية، وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.