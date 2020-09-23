شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.18% بجلسة الأربعاء.. وهبوط 14 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% خاسراً 7.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4490.233 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.720 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 101.4 مليون سهم، بقيمة 331.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2212 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الخدمات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.71%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.33%.

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وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 12.61%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 5.76%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.85%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 5%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.08%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 70.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.37%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن عقد اجتماع مجلس إدارة البنك اليوم الأربعاء، وتم مراجعة أعمال واستراتيجية البنك.