شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء وسط صعود 11 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% رابحاً 46.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5624.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1% رابحاً 61.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6240.58 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 15.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4400.01 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحاً 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4449.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 449.3 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.3 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.42%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.25%، ثم البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.58%، 0.57%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاعي المنافع والنفط والغاز بنسبة 0.30%، 0.06%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%.

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وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15%، يليه سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريال العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.64% يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.55%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 5.33%.

وفي سياق متصل قال بنكا الأهلي التجاري، الخليج، إنهما لا يعلمان بمضمون مجموعة الوثائق المسربة لإخطارات الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فينسن) في وزارة الخزانة الأمريكية بين عامي 1999-2017، ومدى صحة المعلومات والمبالغ الواردة بها، كما أنه لم يرد إلى المصرفين أي مراسلات أو طلبات تحقيق يبشان تلك المعاملات التاريخية من قبل فينسن، وكذلك لم يتم فرض أي عقوبات على المصرفين من قبل أي جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، عن استقالة صالح صالح السلمي ممثلها في عضوية مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي.