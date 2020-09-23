شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 12696 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 2903 نقطة.
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