شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 54 نقطة بجلسة الأربعاء..وهبوط 37 سهماً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% خاسراً 54.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9787.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 359 مليون سهم بقيمة 720.8 مليون ريال عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.12%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، 0.47%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 1.53%، 0.24%، على التوالي.
وفي سياق متصل أعلن مصرف الريان عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2020/9/30، وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.
وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.
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