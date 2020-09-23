شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بنسبة 0.93% بجلسة الأربعاء وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.93% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2285.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.5 مليون سهم محققة ما قيمته 291.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4885 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.60%، 0.49%، على التوالي.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 12.62%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.58%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.85%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 3.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.8 مليون ورقة بقيمة 63.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 4.85%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكس، عن تضرر جزء من منشأة المستودعات الخاصة بها في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية نتيجة اندلاع حريق، ولم تقع أي إصابات أو وفيات نتيجة هذا الحادث المؤسف، مضيفة أنه تم إبلاغ السلطات المحلية المختصة بهذا الحادث مباشرة وفتح تحقيق للوقوف على أسباب هذا الحريق، كما تم السيطرة على الحريق بشكل كامل.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء، لا تزال الخسارة المالية الإجمالية الناتجة عن الضرر غير محددة ، وتقوم الشركة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الحادث، وسينعكس أي أثر مالي نتيجة لهذا الحريق في التقارير المالية للشركة للربع الثالث من عام 2020.