شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة كولومبيا تزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سفيرة كولومبيا لدى القاهرة "انا ميلينا مونيوس" بمقر الهيئة بالعين السخنة للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات المشتركة وذلك في إطار اهتمام عدد من الدول بالمنطقة الاقتصادية في ظل عمليات التطوير المستمرة في البنية التحتية ومنح مزيد من الحوافز والإعفاءات .

وأبدى اللواء محمد شعبان سعادته باهتمام الحكومة الكولومبية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها مما يؤكد على نجاح عملية الاستثمار فيها ويشير إلى خطواتها الملموسة نحو منافسة المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك إلى سياسة المنطقة في الانفتاح على كل العالم والاهتمام بجذب استثمارات عالمية وإلى موقعها الاستراتيجي وحوافزها الضريبية والجمركية.

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وخلال اللقاء قدم اللواء شعبان شرحاً تفصيلياً عن البنية التنظيمية والتشريعية للهيئة ومشروعات التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة في عدد من الأنشطة والخدمات، وأهم ما تتمتع به المنطقة من مزايا وإعفاءات و سهولة في أداء الأعمال وسهولة الوصول للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط.

من جهة أخرى أكدت "انا ميلينامونيوس" سفيرة دولة كولومبيا حرص بلادها على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتطلع لتواجد شركات كولومبية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،حيث أنها تتميز ببعض المميزات الحيوية مما يعزز فرص الشراكة علاوة على اهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها مما يجعلها تصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.