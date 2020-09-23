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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو ينخفض اليوم الأربعاء.. ويسجل 18.32جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 23-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، انخفض بالبنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء و18.50جنيه للبيع، مقابل 18.40 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.44 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 جنيه.
18.56 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.57 جنيه.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.32 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.40جنيه.
18.50 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.32 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.30 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.33 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.
18.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.31 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
نزل اليورو لأقل مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بعدما تضافرت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مع مؤشرات أوروبية ضعيفة لتدعم صعود الدولار.
وارتفعت العملة الأمريكية إلى 1.1671 دولار مقابل اليورو وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو بعدما أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في ألمانيا سجل تعافيا دون التوقعات في سبتمبر وسط ضعف لقطاع الخدمات الذي تحركه عوامل محلية. وتحسنت معنويات المستهلكين الألمان دون التوقعات أيضا بحسب مسح.
وكشف تقرير سابق أن نشاط الأعمال في فرنسا تباطأ لأقل مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر، وسجل قطاع الخدمات أداء أضعف من المتوقع في حين تكابد فرنسا لاحتواء زيادة جديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19.
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