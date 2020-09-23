شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار و"المصرية لشباب الأعمال" تبحثان الفرص الاستثمارية بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، مع شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم في مختلف محافظات الجمهورية خاصة بالصعيد.

واستعرض عبد الوهاب أهم الإجراءات المتخذة مؤخرا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ومحاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات .

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وأوضح أهم القرارات التي قامت بها الهيئة مؤخراً للتيسير على المستثمرين، والتي كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيا، والتي لاقت ترحيباً شديداً من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد.. مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في الترويج لمصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.

وتطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وقيام الهيئة بتقديم كافة سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أي تحديات قد تواجه أعمالهم، كما تم الاتفاق على قيام أعضاء الجمعية بزيارة عدد من محافظات الصعيد لبحث الفرص الاستثمارية بها، وذلك استكمالا للزيارة التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار خلال الشهر الماضي، والتي شملت محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط.

من جانبه، أوضح شريف الجبلي أن جمعية شباب الأعمال هي أول كيان مصري يصدر أجندة أعمال وطنية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، مشيرا إلى مبادرة (معًا) التي أطلقتها الجمعية لدعم الاقتصاد المصري ومساندة مؤسسات الدولة.. مشيدا بالبرامج التحفيزية التي اتخذتها الهيئة مؤخرا لجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال في مصر.