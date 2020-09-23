شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بأكثر من مليون برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.6 مليون برميل إلى 494.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 4 ملايين برميل.



وتراجع مخزون البنزين بنحو أربعة ملايين برميل إلى 227.5 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 3.4 مليون برميل إلى 175.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 691 ألف برميل خلال نفس الفترة.