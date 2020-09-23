شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تحسن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في أمريكا خلال سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن "آي إتش إس ماركيت" أن مؤشر نشاط الشركات المركب انخفض في الولايات المتحدة إلى 54.4 نقطة في سبتمبر/أيلول من 54ز6 نقطة في أغسطس/آب.



وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 54.6 نقطة في الشهر الجاري من 55 نقطة في الشهر الماضي، لكن القراءة أعلى من توقعات عند 54.5 نقطة.



أما مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية، فقد ارتفع إلى 53.5 نقطة في سبتمبر/أيلول من 53.1 نقطة في أغسطس/آب، ومقارنة بتوقعات عند 52.5 نقطة.