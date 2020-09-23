شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء سوق الأسهم الأمريكية مع ضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي وترقب المزيد من التصريحات الصادرة عن أعضاء الاحتياطي الاتحادي.



كان رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" قد ذكر في شهادته أمام مجلس النواب بأن الأمر يعود للكونجرس فيما يتعلق بدعم الشركات المتضررة من أزمة كورونا.

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ومن جانبه، صرح رئيس البنك في "شيكاغو" "تشارلز إيفانز" بأن كل يوم يمر على الشركات الأمريكية دون دعم أو تمويل لمواجهة كورونا يشكل خطورة شديدة على الاقتصاد.



وكشفت بياات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، وهو ما يلمح إلى استمرار تعافي سوق الإسكان الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 27339 نقطة، وانخف مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 10901 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3308 نقاط.