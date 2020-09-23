شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يتعافى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليبدأ مهاجمة مستوى 40.36، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ بزيارة مناطق 41.46، بينما التماسك دون 40.36 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو 39.70 ثم 39.14 مبدئياً.

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