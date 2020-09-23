شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يصل إلى الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب الانخفاض القوي ليصل إلى هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1860.90، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر الآن، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1794.85 كمحطة رئيسية تالية، بينما الصمود أمام الضغط السلبي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1901.80 مبدئياً.

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