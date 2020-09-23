شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يستأنف الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 1.1720، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 1.1540، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون 1.1720.

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