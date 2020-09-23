شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال تحسن الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات البنزين على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 40.05$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.74$، وسجل أدنى مستوي عند 39.28$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب القلق المتنامي حيال مستويات الطلب العالمي.

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أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض مخزونات البنزين الأسبوع الماضي بنحو 7.7 مليون برميل ، وهو ما يقارب ثمانية أضعاف التوقعات ، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات استهلاك الوقود فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم

وبالنسبة للمخزونات التجارية ،أعلن المعهد عن زيادة بنحو 0.691 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 أيلول/سبتمبر ، فى ثاني زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف التوقعات انخفاض بنحو 2.3 مليون برميل يوميا.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 900 ألف برميل يوميا ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 10.9 مليون برميل يوميا ، بعد عودة مستويات التشغيل إلى طبيعتها بعد انقضاء موجة الأعاصير والعواصف ،والتي ضربت ساحل الولايات المتحدة مؤخرا ، وأوقفت إنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا.