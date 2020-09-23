شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى شهرين قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد فى الولايات المتحدة ،وقبيل استكمال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" شهادته أمام الكونغرس حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 94.25 نقطة الأعلى منذ 27 تموز/يوليو الماضي ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.99 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.93 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

تتواصل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا و الولايات المتحدة ، وإعلان بعض الحكومات تشديد بعض القيود لمنع انتشار المرض.

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كشف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم الثلاثاء النقاب عن قيودا جديدة على النشاط التجاري لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر للتعافي الاقتصادي فى البلاد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر ، والتي توفر أدلة قوية حول مدى تعافى أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع مستوى 52.5 نقطة من مستوى 53.1 نقطة فى آب/أغسطس ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 54.5 نقطة فى أيلول/سبتمبر من 55.0 نقطة فى آب/أغسطس.

وبحلول الساعة 14:00 غرينتش يستكمل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" شهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالأمس إن الطريق أمام الاقتصاد الأمريكي للتعافي لا يزال غير مؤكد ،وأن البنك المركزي سيبذل المزيد من الجهود إذا لزم الأمر.