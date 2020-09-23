شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي محاط بالضغوط الإيجابية بالرغم من تراجعه – تحليل – 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.31% بما يعادل -0.24 نقطة ليستقر على سعر 77.70 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 76.02، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 83.20.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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