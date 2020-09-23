شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون هل ينجح في استعادة تعافيه – تحليل – 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أمازون (AMAZON) ارتفاعاً في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 5.69% بما يعادل 168.52 نقطة ليستقر على سعر 3,128.99 دولار، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره أدنى مستوى 3,071.46، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 2,887.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه