شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.69% بما يعادل 168.52 نقطة ليستقر على سعر 3,128.99 دولار، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 36.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 39.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه