شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إجازة رسمية بالسوق السعودي احتفالًا باليوم الوطني الـ90 للمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشهد السوق السعودي اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020، إجازة رسمية احتفالًا باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت السوق المالية في بيان على موقعها الإلكتروني أنها سوف تُستأنف التداولات غداً الخميس.

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يشار إلى أن مؤشر السوق السعودي تراجع بنسبة 0.6 % بالغا 8245 نقطة، مع بلوغ التداولات لأدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 9.8 مليار ريال.

وانخفض المؤشر العام للسوق في آخر جلساته تلك الإجازة، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 8400 نقطة، ليحاول المؤشر اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة.

ويحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.88% بما يعادل -73.26 نقطة.