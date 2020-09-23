شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع استنادا على آمال الطلب فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال تحسن الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض كبير فى مخزونات البنزين على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 40.05$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.74$، وسجل أدنى مستوي عند 39.28$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 42.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.66$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.22$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بينما استقرت العقود الآجلة لخام برنت دون أي تغيير يذكر.

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أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات البنزين الأسبوع الماضي بنحو 7.7 مليون برميل ، وهو ما يقارب ثمانية أضعاف التوقعات ، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات استهلاك الوقود فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم

وبالنسبة للمخزونات التجارية ،أعلن المعهد عن زيادة بنحو 0.691 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 أيلول/سبتمبر ، على خلاف التوقعات انخفاض بنحو 2.3 مليون برميل يوميا.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.