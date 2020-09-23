شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية البريطاني طبقا للتوقعات فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول من مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر بمستوي 54.3 نقطة ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى مستوي 54.3 نقطة , وسجل القطاع مستوي 55.2 نقطة فى آب/أغسطس ،هذا البيان سلبي لاقتصاد المملكة المتحدة.

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