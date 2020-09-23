شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.7100، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو هدفنا الممتد الذي يصل إلى 0.6964.

التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة لا يزال فعالاً، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7190 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط