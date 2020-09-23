شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت لاختبار مستوى 42.17 الذي يستمر بتشكيل مقاومة قوية أمام السعر، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 40.00 ثم 39.46 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط