شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليهاجم مستوى 39.70 من جديد، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر ليحمي السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 38.60 ثم 37.90 بشكل رئيسي، في حين يتطلب تحقيقها الثبات دون 40.36.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط