شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لمستوى 23.60 ويبتعد عنه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 22.13 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 23.60 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط