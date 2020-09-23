شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية بشكل قوي ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1860.90، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول المستوى المذكور، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتكبّد مزيد من الخسائر التي تصل إلى 1794.85 على المدى القريب.
وبشكل عام، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1901.80 ثم 1911.00 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1911.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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