شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات لكسر مستوى 1.2705 ويتحرك دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والذي يستهدف التوجه نحو 1.2540 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الفشل بتأكيد الكسر سيقود السعر لبدء محاولات تعافي وزيارة مناطق 1.2880 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط