شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.1720، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار الحصول على عزم سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1540، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات دون 1.1720.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1580 والمقاومة 1.1750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط