شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.52 نقطة ليستقر السهم على سعر 124.03 دولار، ليستند السهم بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 126.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 135.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه