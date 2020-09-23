شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كومكاست (COMCAST CORP) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.38% بما يعادل 1.51 نقطة ليستقر على سعر 46.19 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.45 استعداداً لمهاجمته.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد