شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تحدد قائمة الأسهم المستفيدة من قرار وقف شهادات الإدخار مرتفعة العائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى بنك الاستثمار بلتون، أن إيقاف إصدار الشهادات الإدخارية مرتفعة العائد يعيد للبنوك المدرجة بالبورصة المصرية، القدرة على توسيع قاعدة الودائع لديهم، وتوقع أن تشهد الحصة السوقية للبنوك التي يغطيها تحسنا تدريجيا مع هدوء المنافسة، مما يوفر متنفساً لنمو المراكز المالية.

في الوقت نفسه، يرى بلتون، في تقرير بحثي، أن هذا القرار سيعزز فرصة التسعير لدى البنوك قيد التغطية، مما سيؤثر إيجاباً على تكلفة الودائع لدى البنوك وبالتالي مستويات هامش صافي الفائدة، مشيرا إلى أن البنوك التي لديها نسبة مرتفعة من ودائع التجزئة مستفيدين رئيسيين (مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك أبو ظبي الإسلامي- مصر والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول مصر).

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قرر كل من بنك مصر والبنك الأهلي إيقاف إصدار الشهادات الإدخارية الجديدة لأجل 12 شهرا ذات العائد الثابت 15%، وسيستمر حاملو الشهادات الإدخارية في الحصول على نفس معدلات العائد لحين استحقاق شهاداتهم الإدخارية. جمع البنك الأهلي المصري استثمارات تقدّر بـ 280 مليار جنيه من شهادات الإدخار البلاتينية، في حين جمع بنك مصر 103 مليار جنيه من شهادات ابن مصر الإدخارية منذ شهر مارس.

من الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي أيضاً خفض عائد الشهادات لأجل 3 أعوام (الصادرة من قبل البنك الأهلي المصري) من 12% إلى 10%، والشهادات لأجل عامين من 14% إلى 10.5%، والشهادات لأجل عام من 13% إلى 10.25%.