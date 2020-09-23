الاقتصاد

المصنعون الألمان يستفيدون من الطلب الخارجى والخدمات تفقد قوة الدفع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص الألماني واصل التعافي من صدمة فيروس فيما منح الطلب الأجنبي المصنعين الذين يعتمدون على التصدير دعما ساهم في تعويض ضعف قطاع الخدمات التي تحركه عوامل محلية.

وانخفض مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يمثلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد، ليسجل قراءة أولية 53.7 في سبتمبر من 54.4 في الشهر السابق.

وتقل القراءة عن توقعات المحللين بتراجع أقل إلى 54.1 ولكنها تتجاوز مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

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وكان الخاسر الرئيسي قطاع الخدمات إذ انخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 49.1 وهي أدنى قراءة منذ يونيو.

وأثبت قطاع التصنيع قوة أكبر وسجل ارتفاع القراءة الأولية إلى 56.6 وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين.

 

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