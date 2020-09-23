شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تفتح حسابا موحدا بالبنك المركزى لجمع مبالغ تصالح مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بوزارة المالية، لـ"الخليج 365"، إنه تم فتح حساب موحد من وزارة المالية، فى البنك المركزى المصرى، لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتوريدها إلى هذا الحساب.

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