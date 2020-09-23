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شكرا لقرائتكم خبر عن هايد بارك تطلق مشروعها الجديد " Tawny" بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
فى إطار توسعاتها العمرانية، أطلقت شركة هايد بارك للتنمية العقارية، أولى مشروعاتها فى غرب القاهرة فى قلب مدينة 6 أكتوبر والذى يحمل اسم " Tawny" والذى يعتبر امتداد لمشروع الشركة الرائد بمنطقة التجمع الخامس" هايد بارك".
المشروع الجديد يقع فى موقع متميز في قلب المنطقة السكنية في 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية من محور 26 يوليو، طريق مصر الأسكندرية الصحراوي و طريق الواحات، بمستهدف مبيعات بحوالي 2 مليار جنيه مصرى للمرحلة الاولى.
وينفذ مشروع" Tawny" على مساحة 31 فدان ، بمساحات مباني لا تتعدي 20% من اجمالى مساحة المشروع ،على ان يتم تسليمه بالكامل في بداية عام 2024.
قال أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتنمية أن المشروع يأتى ضمن خطة التوسعات التى تسعى اليها الشركة، يتمتع "Tawny" بموقع استراتيجي ممتاز من حيث موقعه الفريد بغرب القاهرة على محور 26 يوليو وعلى مقربة من جميع الخدمات و المدارس ونادى الجزيرة الرياضي.
صرح أمين ان المؤشرات الحالية تؤكد علي أن السوق العقارى سيشهد انطلاقة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن القطاع مازال يمثل بالنسبة للمستهلك الاستثمار الامن.
وأوضح "سراج" ان الاتجاه العام لمشروع "Tawny" أن يتم تنفيذه علي مستوي كبير من التطور لتكون المباني و المساحات علي الطراز الحديث، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء لجميع الوحدات حتي يتسني للملاك الاستمتاع بها.
يتكون مشروع "Tawny " من 216 فيلا فقط مختلفة المساحات ما بين 240 -288 متر لتلبية جميع الاحتياجات وكافة الأذواق، وسيتم لأول مرة بهايد بارك طرح Quads-villa من خلال Tawny
تخظى Tawny بموقع متميز امام نادي الجزيرة الرياضي، وعلى بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، كما يحيط بالمشروع العديد من المدارس الدولية مثل "ليسيه، و الألسن، و مدرسة الشويفات الدولية، و المدرسة الأمريكية الدولية، و المدرسة البريطانية الدولية".
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