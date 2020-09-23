شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار بمقدار قرشين اليوم الأربعاء.. ويسجل 15.70جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء الموافق 23-9-2020، بمقدار "قرشين" فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث انخفض فى البنك المركزى المصرى ليصل لـ 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا فى بنك عودة ليسجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.69جنيه للشراء،والبيع بـ 15.79 جنيه.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.70 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.70 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء ، مقابل 15.68 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء ، مقابل 15.68 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين.

15.80 جنيه للبيع ، مقابل 15.78 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء ، مقابل 15.69 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين.

15.81 جنيه للبيع ، مقابل 15.79 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى بنك مصر15.70 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.71 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.