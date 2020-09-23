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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار بمقدار قرشين اليوم الأربعاء.. ويسجل 15.70جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء الموافق 23-9-2020، بمقدار "قرشين" فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث انخفض فى البنك المركزى المصرى ليصل لـ 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، فى حين سجل انخفاضا فى بنك عودة ليسجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.69جنيه للشراء،والبيع بـ 15.79 جنيه.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.70 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.
15.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء ، مقابل 15.68 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين.
15.80 جنيه للبيع ، مقابل 15.78 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء ، مقابل 15.69 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين.
15.81 جنيه للبيع ، مقابل 15.79 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.
سعر الدولار فى بنك مصر15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.
وكتب محللون في كومرتس بنك في مذكرة صباح اليوم "في الوقت الحالي يهيمن على السوق من جديد القلق حيال موجة ثانية من الإصابات، في أوروبا خاصة، وهذا يعني عودة الطلب على الدولار مجددا".
ومن المرجح أن تستمر مكاسب الدولار في الوقت الحالي فيما تهتز المعنويات في أوروبا بسبب فيروس كورونا ولكن الضبابية حيال انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام الجاري تعني أن الدولار معرض لمزيد من التقلبات.
واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.9201 بعدما كسب 0.6% أمس حين لقيت العملة الامريكية دعما من بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة لتسجل أعلى مستوى في نحو 14 عاما في أغسطس.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى، إلى 94.25 اليوم وهو أعلى مستوى في شهرين.
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