شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 10% فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت 9.8 بالمئة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 1.38 مليار دينار (1.94 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019. وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا بفعل تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج. كما تأثرت منذ شهر مارس نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

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