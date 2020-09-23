شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين بمصر وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، هبوطا جديدا بقيمة 3 جنيهات، عقب تراجع الأسعار على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 21 جنيها لكل جرام، وسجل سعر الذهب 827 جنيها للجرام عيار 21 وهو أدنى مستوى للذهب منذ قرابة شهرين.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 سجل 708.85 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 827 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 945 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6616 جنيها

أوقية الذهب 1881 دولارا

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عالميا تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس، أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولار للأوقية.