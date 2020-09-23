- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى تشهد انخفاضا اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وأبرز الآنخفاض كان بسعر الدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى واليورو، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.32 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 19.90 جنيه للشراء، 20.14 جنيه للبيع، مقابل 20.06 جنيه للشراء، 20.26 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.88 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع، مقابل 48.93 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.
وقال إيف ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لبلومبرج إن توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو لم تتدهور منذ قرر البنك هذا الشهر الإبقاء على سياسته دون تغيير.
وأضاف خلال مقابلة "بالنظر أيضا للمعلومات الواردة الجديدة أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى مزيد من التدهور على الأقل على صعيد الأسعار والإنتاج".
وتابع "يستند هذا إلى فرضية مضي الأمور كما هي عليه الآن وعدم حدوث تدهور كبير على صعيد الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى تشهد انخفاضا اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.