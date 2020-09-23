اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى تشهد انخفاضا اليوم الأربعاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وأبرز الآنخفاض كان بسعر الدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى واليورو، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.32 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 19.90 جنيه للشراء، 20.14 جنيه للبيع، مقابل 20.06 جنيه للشراء، 20.26 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.88 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع، مقابل 48.93 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.

وقال إيف ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لبلومبرج إن توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو لم تتدهور منذ قرر البنك هذا الشهر الإبقاء على سياسته دون تغيير.

وأضاف خلال مقابلة "بالنظر أيضا للمعلومات الواردة الجديدة أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى مزيد من التدهور على الأقل على صعيد الأسعار والإنتاج".

وتابع "يستند هذا إلى فرضية مضي الأمور كما هي عليه الآن وعدم حدوث تدهور كبير على صعيد الصحة".