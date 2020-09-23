شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى فى افتتاحية جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.75% رابحاً 17.05 نقطة ليصل إلى مستوى 2281.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 126.4 مليون سهم محققة ما قيمته 116 مليون درهم من خلال تنفيذ 2038 صفقة لعدد 29 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.70%، 0.01% على التوالى.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.52%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.06%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 59.8 مليون ورقة بقيمة 38.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.32%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكس، عن تضرر جزء من منشأة المستودعات الخاصة بها في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية نتيجة اندلاع حريق، ولم تقع أي إصابات أو وفيات نتيجة هذا الحادث المؤسف، مضيفة أنه تم إبلاغ السلطات المحلية المختصة بهذا الحادث مباشرة وفتح تحقيق للوقوف على أسباب هذا الحريق، كما تم السيطرة على الحريق بشكل كامل.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء، لا تزال الخسارة المالية الإجمالية الناتجة عن الضرر غير محددة ، وتقوم الشركة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الحادث، وسينعكس أي أثر مالي نتيجة لهذا الحريق في التقارير المالية للشركة للربع الثالث من عام 2020.