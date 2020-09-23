شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يستهدف زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، زيادة سرعة الإنترنت خلال الشهور المقبلة وتقديم تغطية وخدمة أفضل لعدد أكبر من المواطنين، ومواجهة الأحمال المتوقعة على الشبكة المعلوماتية مع بدء العام الدراسي الجديد. واضاف خلال فيديو نشره علي صفحته علي انستجرام من لقائه عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامى رامى رضوان على قناة DMC:”أتطلع أن تشهد الشهور المقبلة تقدم جديد لمصر في سرعة الانترنت علي المستوى العالمي بعد تقدمها ٦ مراكز خلال شهر أغسطس الماضى حيث خلال عام فقط ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت - ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت - ثانية بعد تنفيذ المرحلة الاولي لمشروع لرفع كفاءة الانترنت بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه”.

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