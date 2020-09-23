6.5 % انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يوليو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء،اليوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2020. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2013/2012) بلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 97.39 خلال شهر يوليو 2020 (أولـي) مقابل 104.14 خلال شهر يونيو 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 6.5٪. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً: بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المركبات ذات المحركات 174.3 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 161.4 بارتفــاع قدره 8.0% وذلك بسبب زيادة الطلب والمبيعات. Advertisements بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية 126.9 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 122.1 بارتفاع قدره 3.9٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية نظرا لظروف جائحة كورونا. الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً: بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 70.0 خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 77.9 بانخفاض قدره 10.1٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب علي منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء. بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الورق ومنتجاته 64.1خلال شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2020 حيث بلغ 66.4 بنسبة انخفاض قدرها 3.5% وذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار اقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.

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