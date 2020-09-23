الاقتصاد

قطاع البنوك يصعد ببورصة البحرين فى مستهل تعاملات جلسة الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يصعد ببورصة البحرين فى مستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% رابحاً 4.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1447.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 516.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.29% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.

 

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.19% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.52%.

Advertisements

 

وكان البنك الأهلى المتحد قد أعلن عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على طرح عرض شراء اختياري لزيادة مساهمة البنك في البنك الأهلي المتحد (مصر) من 85.5% إلى 99.85% بسعر 29.783 جنيه للسهم الواحد، على أن يقوم البنك بطرح عرض الشراء الاختياري في 24 سبتمبر الجاري.

 

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الورق، عن شراء مساهم رئيسي Banz Group BSC، 7920 سهم لترتفع نسبة مساهمته 20.37% تعادل 4.277 مليون سهم إلى 20.41% تعادل 4.285 مليون سهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطاع البنوك يصعد ببورصة البحرين فى مستهل تعاملات جلسة الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا