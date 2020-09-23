شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يصعد ببورصة البحرين فى مستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% رابحاً 4.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1447.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 516.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.29% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.19% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية - بتلكو بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.52%.

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وكان البنك الأهلى المتحد قد أعلن عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على طرح عرض شراء اختياري لزيادة مساهمة البنك في البنك الأهلي المتحد (مصر) من 85.5% إلى 99.85% بسعر 29.783 جنيه للسهم الواحد، على أن يقوم البنك بطرح عرض الشراء الاختياري في 24 سبتمبر الجاري.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الورق، عن شراء مساهم رئيسي Banz Group BSC، 7920 سهم لترتفع نسبة مساهمته 20.37% تعادل 4.277 مليون سهم إلى 20.41% تعادل 4.285 مليون سهم.