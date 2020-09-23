شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. ورأس المال يرتفع 5.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً، وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 11020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 2084 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 12759 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4234 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 2916 نقطة.

وفي سياق متصل أعلن البنك التجاري الدولي، عن قبول جاي مايكل باسلو لترشيحه للانضمام إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي مستقل، والذي تم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي المصري، وسيتم اعتماد تعيين باسلو من مجلس الإدارة في اجتماعه القادم في 12 أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، بصدد طرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لعمل دراسات تفصيلية تسويقية وفنية ومالية لتطوير مصنعي الأدوات المنزلية (البورسلين) والأدوات الصحية بعد موافقة لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للصناعات المعدنية على طلب مجلس إدارة الشركة لتطوير المصنعين، بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية على أن تشمل الدراسة إمكانية التعاون الفني مع أحد المنتجين العالميين للمصنعين، بحيب يكون الإنتاج يتواكب مع التطورات العالمية باستمرار مما يعطي نظرة إيجابية مستقبلية عن الشركة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة جي بي أوتو، عن الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية المبدئية على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى شركة درايف للتخصيم لمواصلة التوسع بالمنتجات والخدمات المقدمة في السوق.

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وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 20102 سهم، 294.6 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العبوات الطبية، المجموعة المصرية العقارية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 25 ألف سهم، 40 ألف سهم، 575 ألف سهم، 295 ألف سهم، 180 ألف سهم، 90.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 1000 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي لشركتي الأهرام للطباعة والتغليف، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 25282 سهم، 34186 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 4844 سهم، 154 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شركة النصر للأعمال المدنية، المصرية للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المالية والصناعية المصرية، ليسيكو مصر، حديد عز، الألومنيوم العربية، مصر للألومنيوم، المجموعة المصرية العقارية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ رواد السياحة، غاز مصر، الكابلات الكهربائية المصرية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، سماد مصر (ايجيفرت)، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

فيما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (153) لسنة 2020، المتضمن في مادته الأولى: "منع شركة مترو لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها في تداولات خارج المقصورة لمدة ثلاثة شهور وذلك وفقاُ للبند (ب) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992".