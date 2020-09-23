شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء وبنكان يردان على وثائق "فينسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 36.550 نقطة ليصل إلى مستوى 5613 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.78% رابحاً 48.280 نقطة ليصل إلى مستوى 6226.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 7.620 نقطة ليصل إلى مستوى 4392.20 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 15.170 نقطة ليصل إلى مستوى 4440.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 236.6 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7755 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي المنافع والنفط والغاز بنسبة 0.30%، 0.09%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%.

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وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 21%، يليه سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5% يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.85%.

وفي سياق متصل قال بنكا الأهلي التجاري، الخليج، إنهما لا يعلمان بمضمون مجموعة الوثائق المسربة لإخطارات الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فينسن) في وزارة الخزانة الأمريكية بين عامي 1999-2017، ومدى صحة المعلومات والمبالغ الواردة بها، كما أنه لم يرد إلى المصرفين أي مراسلات أو طلبات تحقيق يبشان تلك المعاملات التاريخية من قبل فينسن، وكذلك لم يتم فرض أي عقوبات على المصرفين من قبل أي جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية.