الصين تغرم "لاكين كوفى" 9 ملايين دولار لانتهاكها قانون مكافحة المنافسة غير العادلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت مصلحة الدولة لتنظيم السوق فى الصين غرامة مالية بقيمة 61 مليون يوان (حوالي 9 ملايين دولار) على سلسلة "لاكين كوفى" للقهوة و 43 شركة طرف ثالث بعد أن أثبت تحقيق أن تلك الشركات انتهكت قانون مكافحة المنافسة غير العادلة، وذكرت المصلحة -في بيان اليوم- أن التحقيق كشف أنه خلال فترة أبريل- ديسمبر من عام 2019، قامت "لاكين كوفي" بتضخيم مؤشرات سوقية مهمة مثل إيرادات المبيعات، بمساعدة عدد من شركات الطرف الثالث، من أجل كسب ميزات تنافسية وفرص تجارية. كما تم اكتشاف أن سلسلة محال القهوة استخدمت بيانات تسويق زائفة لخداع الجمهور وتضليله خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى أبريل 2020.

وأطلقت المصلحة التحقيق في أبريل الماضي، حيث حدد التحقيق 43 شركة طرف ثالث وصفها بأنها قدمت مساعدة كبيرة إلى "لاكين كوفي" في دعايتها الكاذبة في انتهاك لقانون مكافحة المنافسة غير العادلة.

من جانبها، ذكرت "لاكين كوفي" أنها تحترم قرار العقوبة وتطبقه بحزم استنادا إلى التحقيق، وأنها عالجت على نحو شامل القضايا ذات الصلة.

وأضافت الشركة -في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو)- "سنواصل تنظيم أنشطتنا التجارية وفقا لمتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة، ونضمن عمليات مستقرة".

