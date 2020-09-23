توقعات النمو والتضخم فى منطقة اليورو مستقرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيف ميرش عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لبلومبرج إن توقعات النمو والتضخم في منطقة اليورو لم تتدهور منذ قرر البنك هذا الشهر الإبقاء على سياسته دون تغيير.

وأضاف خلال مقابلة "بالنظر أيضا للمعلومات الواردة الجديدة أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى مزيد من التدهور على الأقل على صعيد الأسعار والإنتاج".

وتابع "يستند هذا إلى فرضية مضي الأمور كما هي عليه الآن وعدم حدوث تدهور كبير على صعيد الصحة".