شكرا لقرائتكم خبر عن "المملكة" تنهي مذكرة تفاهم مع عطاء التعليمية دون التوصل لاتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم التفاهم انتهت دون أي إلتزام على أي من الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى شركات المملكة القابضة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير، وقعت مذكرة تفاهم، في ديسمبر 2019، مع شركة عطاء التعليمية لمبادلة أسهمها في شركة مدارس المملكة البالغة 92.1% مقابل أسهم ملكية بالإضافة إلى مقابل نقدي.

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ويشار إلى أن المملكة القابضة أعلنت عن تحولها إلى خسارة فصلية بقيمة 1.12 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح بقيمة 143.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن سبب هذه النتائج يعود إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا ارتفاع الخسائر الأخرى، كذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى الناتجة عن جائحة كوفيد 19، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وارتفاع خسائر أصول مالية وأيضا انخفاض دخل التوزيعات.

وتحولت الشركة إلى صافي خسارة بقيمة 1.17 مليار ريال نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 315 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.