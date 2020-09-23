شكرا لقرائتكم خبر عن إدراة "شمس" توافق على تعيين رئيس تنفيذي ومدير مالي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن موافقة مجلس إدارتها- بالتمرير- على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين رئيساً تنفيذياّ ومديراً مالياً للشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس قام بتكليف فريد إبراهيم السيد رئيساً تنفيذياً للشركة إعتباراً من تاريخه.

يُذكر أن فريد السيد شغل منصب المستشار المالي لشركة "شمس" من تاريخ 28 سبتمبر 2018، وحتى 11 أبريل 2020، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية من 11 أبريل 2020 حتى الأن، إضافة لعمله خلال العام الماضي مديراً لعمليات المنتجع.

كذلك وافق المجلس على تعيين أحمد محمد سليمان مديراً مالياً للشركة، علماً بأنه قد عمل رئيساً للحسابات بشركة "شمس" من تاريخ 7 يوليو 2019 وحتى الأن.

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وكانت الشركة قد أعلنت، في سبتمبر الجاري، عن قبول مجلس إدارتها لاستقالة نادر بن راشد الناصر من كل من منصبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف، والتي تقدم بها بتاريخ 31 أغسطس الماضي، حيث بدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 31 أغسطس 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 243.9 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 43% مقارنة بالربع المماثل للعام السابق بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات احترازية.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 4.7 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.